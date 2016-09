Seijas diz que jogadores mais experientes precisam ajudar o Inter a sair da zona de rebaixamento

A liderança de Seijas no grupo do Inter é evidente. Sem muitos jogadores “cascudos” no grupo, o venezuelano ganhou espaço rapidamente e logo conquistou o respeito dos companheiros. Mesmo assim, o armador não se considera um capitão do time, pois diz estar ainda chegando no clube.

“Sou novo aqui. Há quem tenha muita história com o clube, quem ganhou coisas. Você precisa respeitar. Só quero ajudar. O capitão não é só quem tem a braçadeira. Você tem pessoas que exercem a liderança em espaços distintos. Só tenho três meses aqui. Mas significa que estou fazendo meu trabalho. Ajudar é a principal meta nesta situação pela qual passa o clube”, disse Seijas. “Os mais experientes precisam passar tranquilidade aos mais novos. Eu, Ariel, Alex, Paulão, Ernando tratamos de fazer. A mudança de tudo passa por detalhes. Sem tranquilidade, os detalhes pesam. Você precisa ajudar. O elenco tem que estar junto. O mais importante é o Inter sair desta situação”, declarou o jogador, referindo-se à péssima campanha do Inter no Brasileirão.

Na quinta-feira (08), o Inter enfrenta o Santos, no Beira-Rio. O técnico Celso Roth não poderá contar com o volante Rodrigo Dourado. No treino desta segunda-feira (05), o treinador colorado testou Eduardo Henrique e Anselmo, sendo que o primeiro teve mais tempo como titular no trabalho. A tendência é que o Inter jogue com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Fabinho, Eduardo Henrique, Valdívia e Seijas; Nico López e Aylon.

