Seis dicas para fazer o seu tempo render mais

Se você é daquelas pessoas que terminam a semana sentindo que faltaram horas nos seus dias, essa reportagem é perfeita para você. O segredo não é se comprometer com menos obrigações para conseguir riscar as responsabilidades da agenda, mas se organizar para fazer suas horas renderem cada vez mais.

Produtividade é a palavra do momento. Já notou como a cada dia você realiza duas, três, quatro tarefas ao mesmo tempo? Você pinta as unhas enquanto ajuda seu filho com a lição de casa, faz abdominais enquanto assiste à novela, marca consulta no dentista enquanto leva o cachorro para passear. Seria insano se não fosse tão prático, não é mesmo? Mas, ainda assim, há vezes em que os nossos dias parecem não ter horas suficientes, e nossos compromissos acabam acumulados para o dia seguinte. Segundo o psiquiatra Roberto Shinyashiki, o desafio vai além de otimizar o tempo: é preciso saber se organizar e manter o foco para que o dia seja 100% produtivo. Confira as dicas.

Não se renda às distrações

E-mails lotando nossas notificações no celular, pedidos de solicitações de amizades nas redes sociais, a notícia bombástica sobre seu ídolo no Twitter, além daquela fuçadinha básica no Facebook dos amigos. Quem resiste às distrações da internet? A grande questão, conforme explica Shinyashiki, é que tudo aquilo que nos pede uma “resposta imediata” precisa ser organizado. “É fundamental que você faça uma lista do que é prioridade na sua vida e tente, a todo custo, manter-se nela.” Portanto, se até aquela conferida nas atualizações do Instagram parece fundamental para que sua vida se mantenha nos eixos, é necessário agendar um horário para se dedicar às redes sociais e, lógico, não cair na tentação de dar uma espiadinha na hora errada.

Esvazie seu cérebro

Sabe aquele monte de compromissos que martelam na sua cabeça, inclusive durante a madrugada? É o carro que precisa ser levado para a revisão, o uniforme escolar das crianças que você tem de encomendar, o remédio da sua sogra que você prometeu comprar ainda esta semana, a conta para encerrar no banco. Tudo isso precisa ser “esquecido” assim que você chega em casa, quando acaba o expediente. “Liste todos os compromissos que ficaram pendentes e esvazie sua mente. Se você continuar pensando nos problemas, sua noite será de insônia e preocupação, e você não terá energia suficiente no dia seguinte para correr atrás do que ainda não foi resolvido.”

Organize suas pendências

Agora é hora de listar seus compromissos em ordem de prioridade. Que tal começar a pontuar quais dessas pendências você pode delegar ou pedir a ajuda de terceiros, como sua mãe, marido ou irmãos? Você não precisa sentir vergonha ou menos capaz se pedir ajuda a eles uma vez ou outra. Então, foco no que é de fato importante e intransferível. São esses os problemas que você deve resolver primeiro.

Crie uma rotina

Shinyashiki garante que um dia produtivo é capaz de alterar uma semana inteira. Por isso, a importância de criar uma rotina. “Ao elaborar um cronograma diário, sua semana passa a ser mais produtiva. Consequentemente, semanas produtivas levam a meses produtivos.” Procure incluir nos seus dias alguns rituais, como rezar ao acordar e fazer uma caminhada por pelo menos dez minutos. Depois, organize sua “lista do dia”, definindo qual será a ordem das suas atividades. “Um grande erro é correr atrás de um compromisso a partir do momento em que você se lembra dele. Isso só deixa você mais ansiosa e estressada.”

Divida seu tempo

Não adianta passar cinco horas seguidas focada no mesmo projeto se, vira e mexe, algo distrai sua atenção. O ideal é que você divida o seu tempo em blocos de qualidade, e não quantidade. Coloque o celular para despertar a cada uma hora. Durante esse tempo, mergulhe de cabeça no seu compromisso e não deixe que ninguém a interrompa. Assim que o relógio tocar novamente, faça uma pausa, tome um café, converse com um amigo sobre um assunto mais tranquilo. Esse tempinho livre é fundamental para relaxar a mente e turbinar o cérebro. Aí, então, dê início a um novo projeto ou, então, continue aquele em que você estava trabalhando.

Avalie a sua lista

Depois de jantar e tomar um banho, pegue a sua lista de compromissos e veja o que não foi possível resolver e acabou ficando para amanhã. E deixe de fato para o dia seguinte! Nada de ficar pensando no compromisso a cada cinco minutos ou levando trabalho para casa. Você precisa de um tempo para a vida pessoal. Precisa de um momento para curtir os filhos, o marido ou até para não fazer nada, assistindo à novela e comendo um doce bem gostoso.

