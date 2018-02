Seis indivíduos armados foram presos pela Polícia Rodoviária Federal e pela Brigada Militar. Um carro foi recuperado pelos policiais

Policiais da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar prenderam seis criminosos que estavam armados com um carro roubado e outro envolvido em assaltos. Os criminosos tentaram fugir da abordagem na tarde deste sábado (24) em Eldorado do Sul. A ação ocorreu durante operação integrada de combate ao crime na BR 290, próximo à entrada da cidade.

Policiais rodoviários federais e policiais militares estavam fazendo abordagens quando perceberam que um Gol e uma Zafira aceleraram quando viram os agentes. Os policiais saíram em acompanhamento tático, conseguindo abordar os criminosos na entrada da cidade. Um pouco antes de serem abordados, os homens jogaram pela janela um revólver calibre 38, o qual foi recuperado pelos policiais.

Em consultas aos sistemas, foi constatado que os criminosos que estavam no Gol eram suspeitos de cometerem roubo a pedestres em Porto Alegre. O veículo estava com mandado de busca pela relação com esses crimes. Já em análise minuciosa no outro carro, os policiais constataram que se tratava de uma zafira roubada à mão armada.

Os cinco homens e uma mulher foram presos e conduzidos para a polícia judiciária para a realização da ocorrência. A arma e os veículos foram entregues na delegacia.

Deixe seu comentário: