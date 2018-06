Um ataque de traficantes de drogas e remanescentes da guerrilha do Sendero Luminoso deixou seis militares feridos nesta segunda-feira em uma base no Sudeste do Peru, informou o Comando das Forças Armadas. O ataque à base contraterrorista de Nueva Libertad, na província de Satipo, ocorre quatro dias após a morte de quatro policiais em uma emboscada na mesma região.

Deixe seu comentário: