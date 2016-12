Os municípios gaúchos de Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul terão novas eleições para prefeito no dia 12 de março de 2017, conforme resolução do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul).

Os novos pleitos acontecerão porque os candidatos mais votados em outubro nessas cidades tiveram seus registros indeferidos pela Justiça Eleitoral por irregularidades.

Comentários