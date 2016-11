Um acidente com dois carros na BR-116, no km 366 da rodovia, em Tapes, na manhã deste sábado (26), deixou seis pessoas feridas.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente envolveu os veículos Renault Sandero, com placas do município de Pelotas, e um Voyage de Caxias do Sul. O carro de Pelotas tinha quatro ocupantes, e o de Caxias do Sul, dois. Todos envolvidos foram levados ao Hospital de Camaquã. A pista já foi liberada.

Comentários