Seis pessoas foram presas em operação que apreendeu quatro toneladas de maconha na capital

A Brigada Militar apreendeu um caminhão com 4,6 toneladas de maconha em um depósito na Travessa Doutor Heinzelmann, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Na ação, seis pessoas foram presas e outras quatro conseguiram fugir.

De acordo com o Comandante do 11º BPM, Major André Ilha Feliú, A BM chegou teria recebido uma ligação anônima denunciando a carga. No momento em que a polícia chegou, os criminosos estavam descarregando o material, que teria vindo do Paraguai.

No mesmo depósito também foi encontrado um caminhão, com grãos, e uma caminhonete Hilux. A polícia investiga para onde os criminosos pretendiam levar a carga, e o paradeiro dos demais envolvidos.

