Seja Digital realiza ação em parceria com lojistas na terça-feira em Viamão

A Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, estará na avenida Liberdade, bairro Santa Isabel, em Viamão, na terça-feira (21), das 10h às 16h.

Na ação, realizada em parceria com quatro lojas da região, promotores estarão à disposição para esclarecer as dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que acontecerá na região no dia 31 de janeiro de 2018, e sobre os kits gratuitos, que estão sendo distribuídos para as famílias de baixa renda atendidas pelo governo federal. A população também poderá encontrar antenas digitais e conversores, equipamentos que permitem que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital, além de TVs digitais.

Após o desligamento do sinal analógico, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital em Viamão e em outras 88 cidades gaúchas. Para Márcia Cavalcante, gerente regional da Seja Digital, a ação reforça o compromisso da entidade de não deixar ninguém para trás. “Estamos trabalhando para levar o sinal digital, que oferece qualidade de som e imagem de cinema, a toda a comunidade. Para que continuem assistindo aos seus programas favoritos, é muito importante que todos estejam preparados o quanto antes.”

Cerca de 470 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, serão distribuídos em toda a região. Para saber se tem direito ao kit e agendar a retirada dos equipamentos em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital, a população pode ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos ou acessar o portal sejadigital.com.br/kit.

Deixe seu comentário: