Seleção Brasileira chega hoje em Porto Alegre para último amistoso antes da Copa América

A Seleção Brasileira chega em Porto Alegre nesta quinta-feira (6) e pretende cumprir uma agenda intensa. A capital dos gaúchos foi a escolhida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber o último amistoso da seleção canarinha antes do início da Copa América. O time do técnico Tite enfrenta a Honduras, dia 9, no Estádio Beira-Rio.

A previsão de desembarque da seleção no Aeroporto Salgado Filho é entre 16h e 17h de onde seguem direto para o hotel Deville, na Zona Norte, onde ficam concentrados. Serão realizados dois treinos, na sexta no CT Luiz Carvalho, do Grêmio e no sábado no Estádio Beira-Rio para reconhecimento. Nenhum dia de folga está programado aos atletas.

No domingo, horas após a partida, a delegação deixará Porto Alegre rumo a São Paulo, em voo fretado. A estreia da Seleção na Copa América será em 14 de junho, às 21h30min, contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi.

