Seleção Brasileira de Beach Tennis é bicampeã mundial

A Seleção Brasileira de Beach Tennis fez história na Rússia. No domingo (12), ganhou da favorita Itália por 2×0 e conquistou seu segundo título mundial (o primeiro foi em 2013). Sob o comando do italiano Alex Mingozzi, atleta supercampeão que treina e dá aulas em Porto Alegre, o Time Brasil – formado pelos atletas Joana Cortez, Marcela Vita, Rafaella Miiller, Marcus Ferreira, Thales Santos e Vinicius Font – passou pela Polônia, Alemanha e França – atual campeã europeia.

“Foi uma semana incrível, de jogos duríssimos. O desempenho dos jogadores foi sensacional. Eles acreditaram no meu projeto, nas minhas palavras desde o primeiro momento. Eles me respeitam muito, assim como eu respeito muito eles. Somos campeões do mundo de beach tennis. Isso parecia impossível neste ano, mas tudo deu certo”, declara o técnico, que assumiu o comando da Seleção em fevereiro. Ele afirma que ganhar de 2×0 da Itália foi “quase inacreditável”. “Ninguém ganhou da Itália na história desse jeito.”

No primeiro jogo da decisão, Joana Cortez e Rafaella Miiller derrotaram Federica Bacchetta e Giulia Gasparri por 6/2, 4/6 e 6/3. Depois, Thales Santos e Marcus Ferreira ganharam de Michele Cappelletti e Luca Carli por um duplo 6/4.

“As mulheres foram fenomenais, jogaram com muito volume e com muito sacrifício. E os meninos ganharam da dupla número 1 do mundo”, avalia Mingozzi, que de 2005 a 2010 perdeu apenas três jogos e ganhou mais de 100 títulos de beach tennis. “Estou muito feliz, agradeço aos meus jogadores, que foram muito parceiros todos os dias. É uma sensação maravilhosa.”

Relativamente novo – criado na Itália há cerca de 30 anos como atividade recreativa –, o beach tennis está crescendo muito na Capital, assim como no Brasil e no mundo. Há muitos campeonatos em Porto Alegre, e as quadras das praças estão sempre cheias, além das disponíveis em clubes e academias. O Brasil já é a segunda potência no esporte (ficando atrás apenas da Itália).

