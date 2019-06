Seleção Brasileira enfrenta a Austrália nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (13), às 13h, o Brasil volta a campo contra a Austrália, no estádio de la Mosson, em Montpellier, pela segunda rodada da Copa do Mundo de futebol feminino. As meninas brasileiras vão com a expectativa de conquistar mais uma vitória e obter uma classificação antecipada para as oitavas de final da competição. Já a Austrália, que perdeu na primeira rodada para a Itália, precisa da vitória para seguir viva no Mundial.

A Seleção Canarinha pode quebrar um jejum de cinco jogos sem vencer a Austrália, caso ganhe a partida de hoje. A última vitória brasileira foi nas Olimpíadas do Rio (2016), quando as australianas foram eliminadas nos pênaltis. A goleira Bárbara defendeu duas cobranças e garantiu a classificação para a semi-final. “Espero que a gente possa fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado, que são os três pontos e já a classificação antecipada para a próxima fase. Mas claro, sabemos da qualidade do adversário, mas nós também somos uma grande Seleção e temos tudo para conquistar a vitória”, analisou Letícia, lateral da Seleção.

Foco no adversário: esse foi o lema do treino de ontem (12). O técnico Vadão comandou um trabalho tático voltado para o confronto. Todo o grupo participou da atividade, inclusive Marta, que está treinando normalmente com a equipe após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Em entrevista coletiva, Vadão não confirmou a participação de Marta no jogo de hoje. A goleira Bárbara revelou que a atleta treinou com bola e está com sangue nos olhos para entrar em campo e sair com a vitória. “A Marta se sente preparada para entrar em campo. Essa fome de bola que ela tem é incrível. Ela está com fome de bola, ela se sente 100%. Se depender dela, ela joga sim. Eu tenho certeza que se ela entrar no jogo vai fazer total diferença”, afirmou a goleira da Seleção.

