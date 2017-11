Seleção Brasileira vence o Japão por 3 a 1 em amistoso disputado na França

O Brasil precisou de apenas 35 minutos para dominar o Japão e garantir uma vitória por 3 a 1, na manhã desta sexta-feira (10), em um amistoso disputado em Lille, na França. O árbitro de vídeo foi usado no lance do primeiro gol, que foi marcado de pênalti por Neymar. Marcelo e Gabriel Jesus anotaram os outros gols brasileiros, ainda no primeiro tempo. Makino descontou na segunda etapa.

Entre os jogadores que ganharam uma chance nesse amistoso, Danilo e Giuliano apareceram bem, especialmente no primeiro tempo. Jemerson foi bem na primeira etapa, mas falhou no gol do Japão. Cássio entrou em campo no intervalo e teve atuação discreta.

Diante de um tradicional freguês – essa foi a décima vitória em 12 jogos contra os japoneses –, o Brasil se impôs desde o início e não demorou a abrir o placar. Aos sete minutos, o juiz francês Benoit Bastien parou a partida e acionou o árbitro de vídeo. Com o auxílio das imagens, assinalou pênalti para o Brasil em um lance em que Fernandinho foi agarrado por Yoshida na área durante a cobrança de um escanteio. Foi a primeira vez que o árbitro de vídeo foi usado em um jogo da Seleção Brasileira.

Neymar bateu o pênalti no canto esquerdo para abrir o placar e marcar seu oitavo gol em quatro jogos contra os japoneses. Aos 15, em um contra-ataque rápido, Gabriel Jesus acabou derrubado na área. Novo pênalti. Neymar trocou o canto e o goleiro Kawashima pulo bem para o lado direito, espalmando para escanteio. Na cobrança, a zaga japonesa cortou mal e Marcelo acertou um chutaço de direita, no ângulo, para marcar um golaço: 2 a 0.

O Brasil controlava o jogo, tocando bem a bola e sem ser ameaçado. O Japão teve sua única chance aos 29, quando Yoshida bateu falta no travessão. Soberana, a Seleção liquidou a partida ainda no primeiro tempo, aos 35, em uma bela trama de ataque. A troca de passes envolveu Neymar, Giuliano, Casemiro, Willian e Danilo, que apareceu pelo direito e cruzou rasteiro para Gabriel Jesus, na pequena área, completar para o gol.

O Brasil voltou do intervalo com uma alteração no gol: Cássio no lugar de Alisson. Pouco tempo depois, Tite fez mais duas mudanças, trocando Marcelo e Gabriel Jesus por Alex Sandro e Diego Souza. Aos 11, o árbitro de vídeo foi acionado novamente, e Neymar recebeu cartão amarelo por ter dado um tapa em jogador japonês. E o Japão descontou aos 17 minutos, em uma falha de Jemerson. Na cobrança de escanteio, o zagueiro da Seleção quase não saiu do chão e Makino apareceu às suas costas para cabecear e marcar.

O ritmo do jogo caiu. Com a partida praticamente definida, a Seleção Brasileira passou a trocar mais passes e cadenciar a saída de bola. Tite deu oportunidade para Douglas Costa, Taison e Renato Augusto, que entraram nos lugares de Willian, Neymar e Giuliano. O Japão ainda chegou a marcar novamente em uma bola pelo alto, com Sugimoto, aos 42, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.

O Brasil jogou com Alisson (Cássio), Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo (Alex Sandro); Fernandinho, Casemiro, Giuliano (Renato Augusto) e Willian (Taison); Neymar (Douglas Costa) e Gabriel Jesus (Diego Souza). A Seleção Brasileira voltará a campo na terça-feira (14), contra a Inglaterra, em Londres.

