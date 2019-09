Seleção brasileira feminina de basquete fatura o bronze na Copa América, primeiro passo para conseguir uma vaga na Olimpíada de Tóquio em 2020

Sede da Copa América feminina de basquete, Porto Rico trazia uma lembrança amarga para as brasileiras: na última edição do torneio, há dois anos, as porto-riquenhas derrotaram o Brasil no jogo pelo terceiro lugar, faturaram o bronze e, pela primeira vez, se classificaram para o Mundial, disputado ano passado. Mundial que não teve a seleção verde-amarela, algo que não acontecia desde 1959. Pois o trauma ficou num passado não tão distante. Neste domingo (29), em San Juan, com apenas Tati e Rapha Monteiro, no time atual, das jogadoras que estavam na derrota de 2017, o Brasil bateu Porto Rico por 95 a 66 para garantir a medalha de bronze na Copa América. Damiris foi a cestinha, com 28 pontos, além de nove rebotes e oito assistências. Erika saiu de quadra com 16 pontos e 10 rebotes.

Se, em 2017, a Copa América foi classificatória para o Mundial de 2018, desta vez a competição continental abriu o caminho das equipes das Américas por uma vaga na Olimpíada de Tóquio, no próximo ano – apenas Estados Unidos, campeões mundiais, e Japão, país-sede, estão garantidos nos Jogos Olímpicos. Oito times desta Copa se classificaram para uma seletiva das Américas que vai levar quatro seleções para o pré-olímpico mundial. Essa seletiva será em novembro, em duas sedes (Canadá e Argentina). Nesta repescagem, só no ano que vem, estarão 16 seleções de todos os continentes – sendo quatro americanas – disputando 10 vagas olímpicas.

O jogo

O Brasil começou o jogo desperdiçando quatro ataques, sendo um deles uma bandeja perdida por Débora, mas o três primeiros pontos vieram com Patty. Se a bola de três não caiu na semifinal contra o Canadá (foram cinco acertos em 21 tentativas), neste domingo, a seleção abriu 8 a 3 com duas bolas de longa distância. Mas as porto-riquenhas viraram para a 10 a 8 depois de dois lances livres de Rosado. Mais consistente no ataque, e a na distribuição de jogo de Débora, o Brasil conseguiu assumir o comando do placar A três minutos do fim do primeiro quarto, Clarissa fez 17 a 12 para as brasileiras. Erika anotou mais quatro para deixar a maior vantagem no jogo: 21 a 12. Pouco depois, a liderança ampliou a 10 pontos (24 a 14) mas, no fim, 24 a 17.

No segundo período, Salaman marcou duas cestas seguidas, em contra-ataques, para Porto Rico reduzir para três pontos (26 a 23). Alana respondeu com uma bola de três, abrindo novamente seis pontos (29 a 23). Solta em quadra, aos 37 anos, Erika chegou ao oitavo ponto na partida para deixar o Brasil novamente com 10 de frente: 36 a 26. E foi a pivô o grande nome da equipe do técnico José Neto no primeiro tempo do jogo. Erika marcou 12 pontos, seis rebotes e três assistências, e o Brasil foi para o intervalo com 44 a 33.

Tainá – o destaque do Brasil na conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos – aumentou a vantagem para a seleção no início do terceiro período: 48 a 35. Na véspera, na semifinal, contra as canadenses, Tainá tinha ido mal, acertando apenas um dos 12 arremessos de quadra. Damiris fez 51 a 35, com 16 pontos de ponta, na maior liderança do jogo. Dominantes nos rebotes, a equipe nacional conseguia, muitas vezes, ter muita chance de atacar novamente – e arriscar nas bolas de três. Assim, Tati deixou o placar em 63 a 44. Alana, na sequência, novamente: 66 a 44. Era o marcador dilatando para o Brasil, que, com Damiris, poucos depois, fez 68 a 45 (23 pontos de frente). Damiris, de três, com o cronômetro perto de zerar, marcou 76 a 49.

Três pontos, de novo, de Damiris puseram o Brasil com 81 a 51 no primeiro minuto do último quarto. E o que foi a falha contra as canadenses virou o ponto alto neste domingo. Isabela Ramona acertou de três (11 em 20 tentativas da seleção) para impor 84 a 53. Dominante, a equipe verde-amarela manteve o ritmo forte, deixando sempre a diferença na casa dos 30, 32 pontos. Final de partida: vitória brasileira por 95 a 66.

Foi o segundo pódio do técnico José Neto em duas competições comandando a seleção feminina: o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto, e, agora, o bronze na Copa América. O Brasil não ficava entre os três primeiros da Copa América desde o bronze em 2013. A esperança por Tóquio está viva.

