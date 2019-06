Seleção Brasileira Feminina embarca hoje para França

Chegou a hora! Nesta quarta-feira (5), a Seleção Brasileira Feminina embarca rumo à França para disputar a oitava edição da Copa do Mundo. A equipe deixou Portimão, em Portugal, nesta manhã e seguiu de ônibus para o Aeroporto Internacional de Lisboa. Na parte da tarde, a comissão técnica e jogadoras embarcam em um voo para Lyon, na França. O trajeto até Grenoble, cidade onde as atletas jogam sua primeira partida contra a Jamaica, será feito de ônibus e terá duração de 1h30. A previsão de chegada será às 19h, horário da França. A preparação das meninas brasileiras para o mundial durou 15 dias.

Partiu, França! Acabamos de deixar Portimão rumo a Lisboa! De lá embarcamos para 🇫🇷

Faltam 4 dias para a estreia do 🇧🇷 na Copa do Mundo Feminina! #TRSeleçãoDia15 #GuerreirasdoBrasil pic.twitter.com/eBaB5iixpO — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 5, 2019

Deslocamentos

Durante a competição, o Brasil seguirá o planejamento da Federação Internacional de Futebol (FIFA). O time fará todas as viagens um dia após as disputas dos jogos. Os hotéis são denominados pela entidade máxima do futebol. Para preservar o gramado, serão feitos apenas reconhecimentos de campo. Não haverá treinos oficiais nos estádios das partidas.

