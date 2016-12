SeleÃ§Ã£o Brasileira fica em segundo lugar no ranking da Fifa, atrÃ¡s da Argentina

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (22) o seu último ranking de 2016. A Argentina fechou o ano na liderança, com 1.634 pontos. O Brasil ficou na segunda colocação, com 1.544 pontos. Atual campeã mundial, a Alemanha aparece em terceiro, com 1.433.

Como não houve jogos das eliminatórias nem amistosos oficiais em dezembro, o ranking não apresentou praticamente nenhuma alteração em relação ao divulgado em novembro. A Argentina também foi eleita pela Fifa como o “Time do Ano”, posto que havia ficado com a Bélgica em 2015.

A seleção argentina entrou em campo 15 vezes durante 2016 e somou dez vitórias, três empates e duas derrotas. A seleção francesa foi a que mais evoluiu em relação ao ano passado. Vice-campeã da Eurocopa, ganhou 13 das 17 partidas que disputou e acumulou 437 pontos. A França fecha 2016 na 17ª colocação.

Confira os dez primeiros do ranking

1º Argentina – 1.634 pontos

2º Brasil – 1.544 pontos

3º Alemanha – 1.433 pontos

4º Chile – 1.404 pontos

5º Bélgica – 1.368 pontos

6º Colômbia – 1.345 pontos

7º França – 1.305 pontos

8º Portugal – 1.229 pontos

9º Uruguai – 1.187 pontos

10º Espanha – 1.166 pontos

