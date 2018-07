A seleção croata foi recebida por milhares de torcedores em Zagreb

A seleção croata de futebol, que foi derrotada por 4 a 2 pela França na final do Mundial no domingo (15), foi recebida com entusiasmo por milhares de pessoas ao chegar a Zagreb nesta segunda-feira (16). O avião que trouxe os jogadores foi acompanhado por aeronaves da Força Aérea croata ao chegar à capital do país. Logo após o pouso, os jogadores subiram em um ônibus aberto e decorado com as cores da bandeira nacional.

Durante horas, em baixa velocidade, o veículo percorreu os 20 quilômetros do aeroporto de Zagreb até a praça central de Ban Jelacic, onde dezenas de milhares de pessoas esperavam os jogadores para um grande festejo. Enrolados em bandeiras e com cachecóis das cores do país, os jogadores croatas acenaram para os torcedores ao longo do caminho.

A televisão pública “HRT” transmitiu durante horas a chegada dos vice-campeões mundiais, que fizeram na Rússia a melhor campanha da história da Croácia no torneio. Até então, o melhor desempenho da seleção croata havia sido o terceiro lugar na edição de 1998, na França.

A presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, que ficou famosa no mundo todo pela emoção ao torcer e cumprimentar os jogadores em Moscou, receberá a seleção nos próximos dias para condecorar os integrantes pelos méritos esportivos e pela divulgação do país.

Bola

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu um exemplar da bola do Mundial ao mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a entrevista coletiva concedida ao término da reunião entre ambos em Helsinque. No meio da entrevista, Putin entregou a Trump a bola oficial (com detalhes em vermelho, modelo usado a partir das oitavas de final) do torneio.

“Sobre a bola da Síria estar no nosso telhado, senhor presidente (Trump), o senhor acaba de dizer que organizamos com sucesso o Mundial de futebol. Então quero entregar esta bola. Agora, a bola está do seu lado”, disse Putin. O presidente russo respondeu assim à frase do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que disse que a bola da regulação da situação na Síria está no telhado da Rússia. Trump agradeceu pela bola e disse acreditar que EUA, México e Canadá organizarão em 2026 um torneio tão bem-sucedido como o da Rússia.

Mascote de quase 2 metros foi roubado na Rússia

Uma estátua do lobo Zabivaka, o mascote do Mundial, foi roubada em São Petersburgo antes da final do torneio, informaram nesta segunda-feira (16) as autoridades locais. A figura de Zabivaka, de 1,8 metros de altura, desapareceu do bairro Kurortni, ao Noroeste da antiga capital czarista, entre os dias 13 e 15 de julho.

Segundo fontes oficiais, no local não havia câmeras de vigilância, por isso que é difícil de saber quando a estátua foi roubada e quem cometeu o crime. O valor da estátua, instalada no começo de junho, chega a 348 mil rublos, cerca de US$ 22 mil.

A competição da Rússia ocorreu entre 14 de junho e 15 de julho em 11 cidades, entre elas São Petersburgo, que acolheu sete partidas da competição, incluídas a semiÚnal e a partida de disputa de terceiro e quarto lugar.

