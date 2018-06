Seleção de voluntários para avaliar controle de glicose

O Laboratório de Fisiopatologia do Exercício do Hospital de Clínicas de Porto Alegre recruta voluntários para testar o efeito do treinamento dos músculos respiratórios para controle da glicose nas pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Os interessados devem ter 30 anos de idade ou mais. Para participar da pesquisa, os pacientes podem entrar em contato pelo telefone (51) 98151.2270.

