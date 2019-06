Seleção do Uruguai desembarca em Porto Alegre para jogo contra o Japão

A seleção do Uruguai já está em Porto Alegre para a segunda partida na Copa América 2019. No início da noite desta segunda-feira (17), a Celeste desembarcou e seguiu para o hotel onde ficará hospedada, na zona Norte da Capital. Um grupo de torcedores acompanhou a chegada no hotel.

A equipe chegou em Porto Alegre com um desfalque: o meia Matías Vecino foi cortado após uma lesão na vitória diante do Equador, pelo placar de 4 a 0. Por já ter feito sua estreia na competição, não será possível trocar o atleta, e o Uruguai ficará com 22 jogadores a disposição. A opção para a partida contra os japoneses pode ser Torreira.

Nesta terça (18), a equipe treina no CT Luiz Carvalho. O Uruguai enfrenta o Japão na quinta-feira (20), às 20h, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela segunda rodada do grupo C.

