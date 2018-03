Até o dia 19 (segunda-feira), a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre recebe inscrições para o processo seletivo público de residência em Medicina de Família e Comunidade. O total é de 15 vagas. Informações, edital e inscrições no link www.officium.com.br, disponibilizado pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A prova objetiva está marcada para o dia 22.

