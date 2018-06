Quando uma mulher canadense foi atropelada por um trem no norte da Itália, ficando gravemente ferida, equipes de resgate logo correram para socorrê-la nos trilhos. Mas, enquanto tratavam a vítima, um homem tomou outra ação imediata: tirar uma selfie na frente da cena do resgate, o que gerou uma revolta que ultrapassou em muito a cidade de Piacenza, local do fato.

Deixe seu comentário: