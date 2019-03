SelfieComLaçador: Porto-alegrenses podem ver O Laçador de perto nessa semana

Durante a Semana de Porto Alegre, que acontece em comemoração pelo 247º aniversário da cidade, a população terá a oportunidade de ver de perto O Laçador. O monumento ao Laçador, de autoria do escultor Antônio Caringi, é uma representação do gaúcho pilchado, inspirado no folclorista Paixão Côrtes. A partir das 10h de hoje (28) até domingo (31), o público pode subir em uma estrutura para observar a estátua mais próxima. Nesta quinta, às 15h, haverá a solenidade oficial de abertura com autoridades. O horário de uso da plataforma irá das 10h às 17h em todos os dias.

O projeto ainda inclui área com cobertura temporária, bancos, banheiros químicos e food trucks. O público que subir na plataforma poderá fazer fotos e será convidado a usar a hashtag #SelfieComLaçador nas redes sociais.

