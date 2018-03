Selo Angus Gold chega a um dos principais empórios da capital paulista

A cidade de São Paulo é o mais novo mercado de carnes Super Premium com o selo Angus Gold de certificação. Em cerimônia na noite desta segunda-feira (19/3), a VPJ Pecuária, frigorífico integrante do Programa Carne Angus Certificada, lançou parceria com a boutique de carnes Eataly, referência na capital paulista na venda de produtos de alta qualidade. As gôndolas da loja passarão a ofertar aos seus clientes a linha VPJ Angus Black que estampa o selo, garantia de excelência que segue padrões altamente exigentes quanto a qualidade e o grau de marmorização dos cortes. O evento ocorreu no restaurante Brace, em São Paulo (SP).

O lançamento marca o alcance de um patamar diferenciado na oferta de carne premium na capital, conforme afirma o presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber. Presente no evento, o dirigente destacou a união com a VPJ, empresa que tem sido parceira desde o início do programa. “É sinal de que o Carne Angus está bem inserido no mercado e tem seu lugar de destaque. Isso faz com que a gente continue investindo”, afirmou. Segundo Weber, o Eataly é uma vitrine importante para a carne de qualidade, formando um “triângulo virtuoso” entre a entidade, o frigorífico e a loja.

Para o presidente da VPJ, Valdomiro Poliselli Júnior, o evento ocorreu não só para falar da carne premium do frigorífico, mas, sim, de um processo que garante qualidade ao consumidor em 365 dias por ano. De acordo com Poliselli, São Paulo representa 60% das vendas do frigorífico, e 90% dos produtos da linha premium, o que pontua ainda mais a importância do selo na capital. “Saímos do interior para divulgar nossos produtos”, concluiu.

Também estiveram presentes no evento o gerente e o diretor do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Schuler Medeiros e Reynaldo Salvador, além de proprietários de restaurantes e representantes do varejo.

Certificação

A carne que recebe o selo Angus Gold tem origem em animais dente de leite castrados e fêmeas com o mínimo de 50% de genética Angus e acabamento uniforme de gordura. Atendidos os critérios de idade e grau de acabamento, a carcaça candidata a “Gold” vai para resfriamento. Após 24 horas na câmara fria, é cortada ao meio para que possa ser feito teste de PH e análise do grau de marmoreio e cor. Passando por todos os exames, recebe o selo Angus Gold.

Deixe seu comentário: