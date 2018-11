Sem acordo com TVs, o PSG transmitirá seus jogos pelo site de Neymar

O torcedor brasileiro, enfim, poderá assistir às partidas da atual temporada do Campeonato Francês – ou pelo menos aos jogos do Paris Saint-Germain. A BeIN Sports, dona dos direitos internacionais da competição, vai transmitir as partidas pelo seu perfil no YouTube e ceder as imagens ara o site oficial de Neymar, camisa 10 da equipe, já que não conseguiu vender a transmissão para nenhuma emissora do Brasil.

Com a alta pedida da BeIN e a exigência de um contrato de três anos, as TVs não garantiram os direitos do Campeonato Francês – há um receio de que Neymar se transfira para outro país antes do final do prazo. Assim, o único modo de ver o atacante da seleção e a trupe de brasileiros do PSG em ação era pelo canal local TV5 Monde, disponível apenas nos pacotes completos das emissoras a cabo.

A primeira partida transmitida aconteceu neste domingo. O PSG visitou o rival Monaco no estádio Louis II. O que esperar quando se encontram o líder isolado, que venceu todos os seus jogos, e o penúltimo colocado, que não ganha desde a primeira rodada? Embora o Monaco não seja exatamente um freguês do Paris Saint-Germain, pelo menos neste domingo o momento dos dois times valeu mais que a tradição.

Mesmo jogando fora de casa, o PSG sobrou em campo e goleou a equipe monegasca por 4 a 0, aumentando a crise no Principado. O uruguaio Edinson Cavani foi o nome da partida, com três gols. O quarto foi de Neymar, de pênalti – o brasileiro também deu o passe para o primeiro gol e iniciou a jogada do segundo.

O PSG aumentou seu recorde de melhor início do Campeonato Francês, agora com 13 vitórias seguidas. É o líder isolado, com 39 pontos, incríveis 13 à frente do Lille, segundo colocado. Já o Monaco, que foi campeão francês e semifinalista da Liga dos Campeões da Uefa há duas temporadas, amarga um início estarrecedor: penúltimo colocado, com apenas sete pontos, à frente do lanterna Guingamp apenas no saldo de gols.

Na Liga dos Campeões, já está matematicamente eliminado faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos. O Monaco ganhou apenas um dos 18 jogos oficiais que disputou na temporada, e chegou a 16 partidas seguidas sem vencer, contando todas as competições.

