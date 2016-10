“Sem agricultura não há humanidade”, afirma Francisco Turra no 4º Prêmio Vencedores do Agronegócio

A Federasul entregou nesta quarta-feira (26) durante o Tá Na Mesa, o Troféu Três Porteiras aos Vencedores do Agronegócio 2016. Sete categorias e três destaques especiais marcaram a premiação. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, palestrou no evento sobre os caminhos de valor para o agronegócio: os desafios em um novo momento econômico.

Turra abordou a crise atual no País e destacou os setores do agronegócio que se destacam na exportação, e que principalmente, auxiliam no desenvolvimento do setor. “A cadeia produtiva do Brasil é responsável por 1,4% das trocas comerciais em todo o planeta e alcança 6,9% do comércio agrícola mundial”, explica.

Como o País é o segundo produtor mundial de soja, carne bovina, tabaco e frango, Francisco Turra prevê melhores posições futuras e aposta: “Em 2025 a carne de frango será a mais consumida no mundo”. Acrescenta que “sem agricultura não há humanidade”.

O Prêmio

Estimular e contribuir com o desenvolvimento do Estado é o principal objetivo do Troféu Três Porteiras, que tem como coordenador e vice-presidente da área de Agribusiness da Federasul, José Américo da Silva. “Além de destacar os exemplos para que se tornem referência à sociedade gaúcha pela força empreendedora, criativa e de competência na resolução de desafios”, afirma.

Nesta edição, os jurados da premiação foram Ernani Polo, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação, José Américo da Silva, vice-presidente da Federasul, Jhussara Costa, da Federasul, Plínio Guerra Rego, gerente do setor do Agronegócio do Banco do Brasil, Carlos Eduardo Aranha, gestor da incubadora da UNITEC, Antonio José Aguinaga, assessor da superintendência do Senar/RS e Jair Nachtigal, chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa.

Confira a lista dos Vencedores do Agronegócio 2016:

Indústria de Insumos: Dimicron Química do Brasil

Indústria de Máquinas e Equipamentos: Agromac Indústria e Comércio de Equipamentos Agrícolas

Produção Agropecuária: Associação dos Moradores de Três Irmãos

Agroindústria: Delícias do Pago

Agroindústria: Destaque – Pomar Marins

Distribuição: BarbarellaBakery

Serviço de Apoio ao Agronegócio: Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia

Serviço de Apoio ao Agronegócio: Emater/ Ascar

Sustentabilidade Social, Econômica e Ambiental: Guatambu Estância do Vinho

