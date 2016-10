“Sem” candidato, Lula decide não votar em São Bernardo do Campo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não votar neste domingo (30). Segundo Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula, o ex-presidente não tem candidato na cidade em que vota, São Bernardo do Campo (SP). Além disso, Lula tem 71 anos e, por isso, não é obrigado a votar.

Seu candidato no primeiro turno, Tarcisio Secoli (PT), foi derrotado. Historicamente com forte presença petista, o partido concorre em apenas duas cidades da Grande São Paulo – Santo André e Mauá. Atualmente, a legenda conta com seis prefeituras na região. (Folhapress)

