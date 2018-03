Sem compromissos oficiais até o dia 11, o Inter manterá uma rotina intensa de treinos para as duas competições nacionais

Sem compromissos oficiais até a noite de 11 de abril (quarta-feira), quando enfrenta em casa o Vitória-BA pela quarta fase da Copa do Brasil, o Inter já se prepara também para a reestreia na Série A do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 15 (domingo), também no estádio Beira-Rio, contra o Bahia.

E o ritmo de trabalho é forte. Na manhã dessa sexta-feira, menos de 48 horas após a vitória de 2 a 0 no Grenal que marcou a despedida colorada do Gauchão de 2018, o grupo de jogadores se reapresentou para uma atividade especial. Quem não iniciou o clássico da quarta-feira, enfrentou o Inter B (formado basicamente por atletas do Sub-23 do clube) no gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante.

Testes

O atacante Rossi, uma das mais recentes contratações do Saci, marcou o gol da vitória, em uma bela jogada pelo lado direito e que foi finalizada na saída do goleiro. O técnico Odair Hellmann também colocou outros jogadores em ação. A lista incluiu Thales, Ruan, Charles, Fabinho, Wellington Silva, Brenner e Ronald, além de integrantes das categorias de base, alguns dos quais ainda pouco conhecidos pela torcida alvi-rubra.

Já a equipe que entrou desde o início no duelo contra o Grêmio (D’Alessandro e outros titulares) foi submetida a trabalhos físicos na academia do Beira-Rio e depois acompanhou a atividade dos colegas. O Colorado volta a treinar na segunda-feira. “Será uma semana forte e intensa de treinamentos para os próximos confrontos contra os baianos”, reiterou o site oficial do Inter. Será, também, um período adicional para a recuperação do atacante Leandro Damião, lesionados e ainda sem previsão de retorno.

