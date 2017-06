Sem definir o time que enfrenta o Cruzeiro, equipe do Grêmio tem manhã com treino dividido no Rio de Janeiro

Após a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, ao vencer na noite de quinta-feira (15) o Fluminense por 2 a 0 no estádio Maracanã, o elenco do Grêmio permaneceu no Rio de Janeiro (RJ) e voltou a treinar na manhã deste sábado (17). A preparação foi no estádio da Gávea, onde o grupo foi dividido em dois, após conversa com o técnico Renato Portaluppi no centro do gramado.

O Tricolor enfrenta, nesta segunda-feira (19), às 20h, o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela oitava rodada do Brasileirão.

Quem jogou toda a partida contra o Fluminense realizou uma atividade aeróbica, neste sábado, visando acelerar o processo de recuperação e um trabalho preventivo.

Quem não jogou no Maracanã, participou de um treinamento físico/técnico em campo reduzido com o objetivo de equilibrar as cargas de trabalho entre os jogadores que vêm jogando e aqueles que nem sempre iniciam os jogos.

No turno da tarde, na concentração gremista, o grupo tinha marcada uma sessão recuperativa com o fisioterapeuta Tiago Albuquerque. O Grêmio retorna à Gávea neste domingo (18). O treinamento será no mesmo horário, às 10h, com atendimento à imprensa logo após o encerramento da atividade.

Logo após o almoço a delegação viaja para Belo Horizonte, onde encara o Cruzeiro. Com o resultado contra o Fluminense alcançou 18 pontos, apenas um a menos que o Corinthians, líder da tabela.

Copa do Brasil

Menos de uma semana após a definição dos confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na sexta-feira (16), a tabela detalhada desta fase da segunda competição nacional mais importante do esporte no País.

O Grêmio, que enfrenta e Atlético Paranaense, jogará a partida de ida na Arena, às 19h30min do dia 28 de junho. Já o duelo de volta será realizado um mês depois, em 27 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Estes serão o quarto e o quinto confrontos entre os dois clubes na história do certame. O primeiro ocorreu pelas oitavas-de-final da edição de 1996, com empate em 1 a 1 no Paraná (gol do meia Carlos Miguel) e vitória gremista no estádio Olímpico por 3 a 0 (três gols anotados de pênalti pelo zagueiro e capitão Adílson).

Na Copa do Brasil de 2013, foi a vez de o Atlético dar o troco na semifinal, ao vencer o Tricolor gaúcho em Porto Alegre (1 a 0) e depois assegurar em casa um empate em 0 a 0.

O mais recente cruzamento se deu nas oitavas-de-final da competição do ano passado, que mais tarde teria o Grêmio como pentacampeão. No placar, vitória gremista na Arena da Baixada por 1 a 0 (o meia Miller Bolaños estufou as redes) e vitória dos paranaenses na capital gaúcha, pelo mesmo escore. A decisão seguiu para as cobranças de pênaltis, com vitória de 4 a 3 para o time comandado por Renato Portaluppi.

