Sem espaço no Grêmio, Lincoln é negociado para o futebol português

O meia Lincoln está deixando o Grêmio. Sem ser aproveitado no time de Renato Portaluppi, o jogador foi negociado para o Santa Clara, de Portugal. Na transação, o tricolor fica com 35% dos direitos econômicos do atleta, para uma futura negociação.

Cria da base do clube gaúcho, Lincoln era considerado uma das maiores promessas das categorias de base e chamou a atenção do técnico Luiz Felipe Scolari, que o promoveu para o profissional em 2015.

Na primeira temporada, fez 11 partidas e anotou um gol. No ano seguinte, foram 29 jogos e quatro gols. Em 2017, somou 21 oportunidades em campo. Sem conseguir se afirmar, chegou a ser emprestado ganhar “rodagem” para o Rizespor, da Turquia, e América-MG.

Nesta ano, voltou ao elenco gremista, mas acabou não sendo aproveitado. Chegou a atuar apenas em duas partidas pelo Campeonato Gaúcho, contra Aimoré e São Luiz.

