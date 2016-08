Sem Everton, Grêmio realiza clássico diante do Atlético-MG na Arena neste domingo

O Grêmio protagoniza clássico contra o Atlético-MG às 16h deste domingo (28), na Arena, com a presença de Walter Kannemann no lugar de Pedro Geromel, suspenso. Wallace Reis completa a dupla de área depois de ficar fora contra o Atlético-PR pela Copa do Brasil por já ter atuado naquele torneio ainda quando defendia o Flamengo.

O desfalque na partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro será Everton, lesionado. Uma lesão muscular na coxa direita vai deixar o atacante de fora entre três e quatro semanas. Assim, o técnico Roger Machado deverá repetir o esquema com três volantes (Wallace, Jaílson e Maicon). Este último chegou a ser dúvida, mas está totalmente livre dos desconfortos musculares que sentiu.

Neste sábado (27), o treinador orientou um trabalho tático no CT Luiz Carvalho, mas fechou a parte final do ensaio. Roger não antecipou a escalação ou o sistema de jogo que será adotado diante do Galo.

Doação de alimentos

O torcedor gremista que for à Arena poderá ajudar quem necessita. Uma equipe de voluntários do Banco de Alimentos receberá doações neste domingo. Os donativos serão repassadas a 300 instituições de caridade de Porto Alegre. Os postos de coleta na Arena estarão nas rampas de acesso Leste e Oeste. A previsão de público para a partida é de 35 mil torcedores.

Mineiros

O Atlético-MG teve no treinamento deste sábado a participação do volante Rafael Carioca, que ainda se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo. Mas o jogador é dúvida para pegar o Tricolor. Sem Victor e Marcos Rocha, lesionados, o técnico Marcelo Oliveira vai escalar Uilson no gol e Carlos César na lateral direita.

Os gremistas ocupam o sexto lugar na tabela, com 35 pontos. O Galo está na vice-liderança (38 pontos).

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Kannemann, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Wallace, Jaílson, Maicon e Douglas; Luan e Bolaños. Técnico: Roger Machado.

Atlético-MG: Uilson; Carlos César, Leonardo Silva, Ronaldo e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca (Lucas Cândido) e Maicosuel; Robinho; Pratto e Fred. Técnico: Marcelo Oliveira.

Local: Arena do Grêmio. Quando: Domingo. Horário: 16h. Arbitragem: Claudio Francisco Lima e Silva, com Ailton Farias da Silva e Daniel Vidal Pimentel (trio do Sergipe). Na TV: PPV.

