O presidente da Fifa, Gianni Infantino, negou que haja um candidato favorito para sediar a Copa do Mundo de 2026, e disse que aprecia a candidatura conjunta de EUA, Canadá e México assim como a do Marrocos. Infantino chegou a Casablanca para participar do congresso da Confederação Africana de Futebol, e foi abordado pelos jornalistas sobre o suposto apoio à candidatura norte-americana.

