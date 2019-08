Sem jogadores da dupla Grenal, Tite anuncia convocados para amistosos contra Peru e Colômbia

*Valéria Possamai

Após a conquista da Copa América, o técnico Tite voltou a convocar jogadores para a Seleção Brasileira visando a disputa de dois amistosos contra Peru e Colômbia. O anúncio dos 23 atletas ocorreu nesta sexta-feira (16), na Sede da CBF. Por conta da disputa de Copa do Brasil, jogadores de Grêmio e Inter não foram convocados.

A lista de Tite:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) e Ewerton (Palmeiras);

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (São Paulo), Militão (Real Madrid), Fagner (Corinthians), Jorge (Santos), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG) e Samir (Udinese);

Meio-campistas: Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Bruno Henrique (Flamengo), David Neres (Ajax), Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Durante o anúncio dos jogadores, houve a apresentação do novo coordenador de seleções, cargo deixado por Edu Gaspar. O ex-jogador Juninho Paulista assume o posto. O novo diregente anunciou a chegada de um novo analista de desempenho e afirmou que CBF contratará um novo auxiliar técnico, mas que utilizará auxiliares pontuais até lá. O primeiro deles será César Sampaio, que esteve na Copa do Mundo de 1998.

Ausência de Gabriel Jesus

A CBF recebeu punição da Conmebol a Gabriel Jesus e que, diante de uma indefinição antes da convocação, o jogador não foi convocado e cumprirá a suspensão.

Amistosos

Os compromissos contra Colômbia e Peru ocorrem nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente, nos Estados Unidos.

