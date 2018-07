Sem jogos do Brasileirão nesta semana, o Inter goleou o Avenida por 5 a 0 em um jogo-treino no Parque Gigante

De olho no próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, na tarde dessa terça-feira o grupo de jogadores do Inter retomou as atividades no centro de treinamentos do Parque Gigante. Após a vitória de domingo sobre o Botafogo, os jogadores que não iniciaram a partida disputaram um jogo-treino contra o Avenida de Santa Cruz do Sul.

Placar: 5 a 0, com gols do uruguaio Jonatan Alvez (duas vezes), Gabriel Dias, Rodrigo Moledo e Rossi. O colorado teve a seguinte escalação: Marcelo Lomba, Dudu, Rodrigo Moledo (Sarrafiore), Charles (Alisson), Uendel, Gabriel Dias, Juan Alano, Camilo, Rossi (Ramón), Lucca e Jonatan Alvez (Brenner).

O duelo

O placar foi aberto pelo atacante Jonatan Alvez, que ganhou do zagueiro no corpo-a-corpo e chutou de primeira. Pouco depois, o volante Gabriel Dias ficou com o rebote de um escanteio e ampliou o escore. Já o terceiro veio com o zagueiro Rodrigo Moledo, que subiu alto no escanteio cobrado por Lucca para marcar de cabeça.

Momentos após ingressar no jogo, o jovem argentino Martín Sarrafiore desarmou a bola no meio-campo e serviu Jonatan Alvez, que driblou o zagueiro antes de finalizar com sucesso. O atacante Rossi fechou a conta em grande estilo, ao bater cruzado, de fora da área.

Enquanto isso, os demais atletas realizaram trabalhos físicos na academia. O grupo colorado volta a treinar no Parque Gigante nesta quarta-feira, às 9h30min. O próximo compromisso no Brasileirão está marcado para a segunda-feira, às 20h, em Belo Horizonte, pela décima-sétima rodada.

