Sem Lula na disputa eleitoral, os presidenciáveis Marina Silva e Ciro Gomes lideram as intenções de voto no Nordeste

Sem o ex-presidente Lula (PT) entre os pré-candidatos à presidente da República em 2018, Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) lideram as intenções de voto no Nordeste do País. Os dados são da pesquisa CNI/Ibope, divulgada na quinta-feira (28). As informações são da rádio Tribuna BandNews FM.

Na pesquisa estimulada, em um cenário com o Lula, o petista lidera com 54% das intenções de voto. Em segundo, aparece Marina Silva, com 9%. Em terceiro, aparece Jair Bolsonaro (PSL) com 7%, seguido por Ciro Gomes com 4%.

Já no cenário sem o ex-presidente, Marina Silva soma 16% das intenções, empatada tecnicamente com Ciro Gomes, que chega a 14%. Jair Bolsonaro vem na sequência com 10%.

Desempenho

O desempenho de Ciro, que é nordestino, chama atenção se comparado ao seu destaque quando foi candidato em 2002. À época, pesquisa Datafolha do mês de julho, mostrava Ciro cinco pontos atrás de Lula e empatado tecnicamente com o petista em caso de segundo turno, o que não se confirmou com o resultado das urnas.

Para o cientista político Cleiton Monte, o ex-presidente ainda tem força política na região mesmo com o fim do seu mandato. Já em relação a Ciro Gomes, Monte afirma que o desempenho do pré-candidato poderia ter sido melhor sem a presença de Lula.

“Acreditava-se até que ele teria uma posição melhor, pois a região Nordeste é que oferece o maior número de palanques”, comenta o cientista político.

Cleiton também ressalta, com base nas eleições passadas, que os votos dos nordestinos podem ser decisivos na escolha do próximo presidente. “Não só também pela quantidade eleitoral, mas também pela importância política. Uma candidatura que não tem expressividade na região Nordeste está fadada ao fracasso”, frisa.

Cenário nacional

Ao analisar as intenções de votos em todo o País, o ex-presidente também nas intenções de votos com 33%. Logo em seguida, aparece Jair Bolsonaro com 15% das intenções, Marina Silva com 7% e Ciro Gomes com 4%. Sem Lula no cenário político, Bolsonaro e Marina lideram em empate técnico com 17% e 13% das intenções, respectivamente.

A pesquisa foi encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e realizada entre os dias 21 e 24 de junho. Foram ouvidos 2 mil eleitores em 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

