Sem Neymar e Cavani, o PSG quer manter a liderança na Liga dos Campeões nesta terça

Líder isolado do Grupo A, o Paris Saint-Germain (PSG) vai enfrentar, fora de casa, o Galatasaray, nesta terça-feira (01), pela Liga dos Campeões. Após grande estreia, a equipe não vai poder contar com Cavani e Neymar. O zagueiro Thiago Silva avaliou o empenho do clube até agora.

“Nós começamos vem a temporada, apesar de perder dois jogos. Na minha cabeça, estou calmo, eu sei da qualidade do meu time. Temos sempre a mesma motivação. O time contra o Real Madrid foi diferente do que enfrentou o Reims e contra o Bordeaux nós mostramos outro lado de nós mesmos”, disse Thiago Silva, em coletiva, nesta segunda-feira (30).

Cavani

A expectativa era de que o atacante Edinson Cavani entrasse em campo, mas o jogador não se recuperou de lesão. O uruguaio contraiu uma lesão no quadril, no dia 25 de agosto e ainda não voltou desde então. Na atual temporada, o atacante participou de quatro partidas e marcou dois gols.

“Nós sentimos a falta de Edinson Cavani, ele é o ‘Matador’, nosso atacante! Sua qualidade é sentida e espero que ele volte ainda mais forte”, disse Thiago Silva

Neymar fora

O clube parisiense lidera o Campeonato Francês, mas a equipe ainda não engrenou na competição. Neymar tem sido o principal destaque e, desde que retornou, após uma janela conturbada de transferências, decidiu três dos quatro jogos em que participou, com três gols marcados.

O brasileiro, porém, vai ser outro desfalque, tendo em vista que cumpre suspensão por xingar o arbitro na última edição da competição. Neymar foi punido por conta de declarações contra o árbitro da derrota da equipe parisiense diante do Manchester United, na temporada passada. Na ocasião, o PSG perdeu por 3 a 1 dos Reds e foi eliminado nas oitavas de final da competição.

O Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS) diminuiu a punição imposta ao atacante Neymar de três para dois jogos na Liga dos Campeões. Diante disso, o camisa 10 poderá atuar contra o Club Brugge, da Bélgica, no dia 22 de outubro, fora de casa.

Panorama

O Paris Saint-Germain lidera o Grupo D de forma isolada, com três pontos. Brugge e Galatasaray empataram na estreia e cada equipe soma um ponto. O Real Madrid é o lanterna, com nenhum ponto. O PSG vai jogar com o clube turco fora de casa, às 16h.

