Sem Neymar e Marta, FIFA divulga lista com os indicados para melhores do mundo 2019

*Por Bárbara Macedo.

A tão esperada lista de indicados para melhores do mundo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) 2019 saiu! Com apenas um nome brasileiro, a surpresa ficou por conta de Tite que figura na lista dos dez melhores técnicos após ser campeão da Copa América. A decisão leva em conta o desempenho dos profissionais do meio do ano passado até julho deste ano. Confirma abaixo as indicações:

Melhores jogadores do mundo:

Sem Neymar, a lista se encerrou sem a participação de nenhum brasileiro. A ausência do goleiro Alisson, que teve uma ótima atuação na última temporada chegando a levantar o caneco da Champions League pelo Liverpool e o título da Copa América pelo Brasil, chamou a atenção dos internautas. Entre os nomes, a presença de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não ficou de fora. Já o zagueiro Van dijk pode ser um dos primeiros na posição a receber o prêmio.

* Cristiano Ronaldo (Juventus)

* De Jong (Barcelona)

* De Ligth (Juventus)

* Hazard (Real Madrid)

* Harry Kane (Tottenham)

* Sádio Mané (Liverpool)

* Mbappé (PSG)

* Lionel Messi (Barcelona)

* Salah (Liverpool)

* Van dijk (Liverpol)

Melhores jogadoras do mundo:

A seis vezes melhor do Mundo e detentora atual do título, Marta, ficou de fora da lista. Assim, nenhuma representante brasileira foi contemplada com a indicação da FIFA. No entanto, as campeãs da Copa do Mundo 2019, Megan Rapinoe e Alex Morgan figuram entre as favoritas para o prêmio.

* Lucy Bronze (Olympique Lyonnais)

* Julie ertz (Chicago Red Stars)

* Caroline Graham Hensen (Barcelona)

* Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais)

* Amandine Henry (Olympique Lyonnais)

* Sam Kerr (Chicago Red Stars)

* Rose Lavelle (Washington Spirit)

* Vivianne Miedema (Arsenal)

* Alex Morgan (Orlando Pride)

* Megan Rapinoe (Reign)

* Wendie Renard (Olympique Lyonnais)

* Ellen White (Birmingham City)

Melhores técnicos do mundo (Masculino):

Tite é o único representante brasileiro para alegria do país. Ao conquistar recentemente o título da Copa América, o técnico figura na lista que conta com nomes famosos como Pep Guardiola e Pochettino.

* Djamel Belmadi (Seleção Argelina)

* Didier Deschamps (Seleção Francesa)

* Marcelo Gallardo (River Plate)

* Ricardo Gareca (Seleção Peruana)

* Pep Guardiola (Manchester City)

* Jurgen Klopp (Liverpool)

* Mauricio Pochettino (Tottenham)

* Fernando Santos (Seleção Portuguesa)

* Erik ten Hag (Ajax)

* Tite (Seleção Brasileira)

Melhores técnicos (Feminino):

Copa do Mundo 2019 deixou grandes legados para o futebol feminino entre eles os técnicos que se destacaram durante a competição. A campeã mundial com os Estados Unidos, Jill Ellis é uma das favoritas ao prêmio.

* Milena Bertolini (Seleção Italiana)

* Jill Ellis (Seleção dos Estados Unidos)

* Peter Gerhardsson (Seleção Sueca)

* Futoshi Ikeda (Seleção Japonesa)

* Antonia Is Piñera (Seleção Espanhola sub-17)

* Joe Montemurro (Arsenal)

* Phil Neville (Seleção Inglesa)

* Reynald Pedros (Olympique Lyonnais)

* Paul Riley (North Carolina Courage)

* Sarina Wiegman (Seleção Holandesa)

A partir de agora, a votação define os três finalistas para as premiações que ocorre no dia 23 de setembro, em Milão. O prazo para escolha vai até 19 de agosto e se dividirá em três etapas: o público vota pelo site da Fifa nos seus três preferidos em ordem. O primeiro ganha cinco pontos, o segundo leva três, e o terceiro soma um. O colégio eleitoral também leva em conta, com o mesmo peso, a opinião no mesmo formato de jornalistas de cada país filiado à entidade, técnicos e capitães das seleções nacionais.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas.

