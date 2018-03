Sem Neymar, o PSG perdeu de novo para o Real Madrid e foi eliminado da Liga dos Campeões

Sem Neymar, que está fora de ação por causa de uma fratura no pé, o PSG (Paris Saint-Germain) não conseguiu reverter a vantagem do Real Madrid e, após uma derrota por 2 a 1, foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa ainda na fase de oitavas de final.

Depois de ter desembolsado mais de 400 milhões de euros em reforços, o PSG sofreu o mais duro golpe da “era Neymar” e ainda ajudou a revitalizar o Real Madrid, atual bicampeão da Champions, mas que está a 15 pontos do Barcelona no Campeonato Espanhol.

Com Di María, Cavani e Mbappé no trio de ataque, o time da casa viu os merengues abrirem o placar com sua maior estrela, Cristiano Ronaldo, aos seis minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça.

Cerca de 15 minutos depois, a situação piorou para os franceses: o italiano Marco Verratti reclamou acintosamente com o juiz de uma falta não marcada e foi expulso, deixando o PSG com um a menos. Ainda assim, aos 26, Cavani, sem querer, empatou o jogo.

Faltavam mais dois gols para levar o confronto para a prorrogação, mas quem marcou foi o Real Madrid, com o brasileiro Casemiro, em chute da entrada da área desviado por Marquinhos.

Além do clube merengue, o Liverpool também passou para as quartas de final, ao empatar com o Porto em casa por 0 a 0 – na ida, eles haviam goleado por 5 a 0.

Os outros classificados sairão dos confrontos entre Manchester City e Basel (4 x 0), Tottenham e Juventus (2 x 2), Manchester United e Sevilla (0 x 0), Roma e Shakhtar Donetsk (1 x 2), Barcelona e Chelsea (1 x 1) e Besiktas e Bayern de Munique (0 x 5).

