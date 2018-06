Sem Neymar, o técnico Tite esboça Seleção Brasileira para amistoso diante da Croácia

Tite deu pistas do time que deve enfrentar a Croácia no próximo domingo, às 11h (de Brasília), em Liverpool. Neymar, que não tem condições de atuar os 90 minutos, deve entrar só no segundo tempo. No treino de quinta-feira no CT do Tottenham, em Londres, o treinador lançou Fernandinho e Willian na equipe titular, com Thiago Silva na zaga.

A tendência é que o treinador mande a campo a seguinte escalação: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus. Desta forma, Marquinhos fica como opção no banco.

Com este time em campo, Tite manteve o 4-1-4-1, com Willian pela direita e Coutinho na esquerda. Fernandinho e Paulinho fazem a criação pelo meio.

Apenas os primeiros 20 minutos da atividade foram abertos à imprensa. Tite levou a campo apenas os titulares para o treino invisível, ao qual posiciona os atletas e testa a movimentação. Neste período, ele ensaiou a marcação na saída de bola adversária.

Até a estreia na Copa do Mundo, Tite vai testar a melhor formação da Seleção em treinos e amistosos. Neymar completará no próximo domingo três meses da cirurgia no pé direito e terá que recuperar a forma física. Na lateral direita, o treinador terá que decidir entre Danilo e Fagner. O jogador do Corinthians já está liberado para realizar todas as atividades e estará no banco contra a Croácia.

Douglas Costa e Renato Augusto não serão relacionados contra os croatas. O atacante da Juventus está em tratamento de lesão na coxa e ainda não voltou a treinar com o grupo. Já o meia do Beijing Guoan sente dores no joelho esquerdo.

Vendas de produtos da Copa

Ainda faltam mais de duas semanas para a estreia do Brasil no Mundial da Rússia (dia 17 de junho, contra a Suíça) e a esperança dos comerciantes cariocas é que a venda dos produtos relacionados à Seleção brasileira ganhe fôlego a partir de agora. Por enquanto, o que se vê é um movimento muito tímido nas lojas, apesar do preço barato dos enfeites e adereços.

No coração do comércio do Rio, o Polo Saara (Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências) aposta no apelo da mídia nos próximos dias para que a badalação da Copa do Mundo contagie os consumidores.

“O foco dos últimos dias tem sido a greve dos caminhoneiros. Isso afetou a nossa venda. Mas ainda há mais de 15 dias pela frente e acredito que a situação possa se reverter”, disse o presidente do Polo Saara, Eduardo Blumberg.

Sua associação reúne cerca de 500 lojistas no centro da cidade, em quase 900 estabelecimentos. Vinte por cento deles oferecem os mais variados produtos nas cores verde e amarela, na expectativa de que os cariocas se contagiem com a Seleção.

O comércio no Saara tem atraído apenas algumas mães e avós, dispostas a decorar a casa para que os filhos pequenos acompanhem os jogos do Brasil.

Deixe seu comentário: