Sem o craque Neymar, lesionado, a Seleção Brasileira enfrenta a Rússia nesta sexta no palco da final da Copa do Mundo

Desfalcada do astro Neymar, a Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar a Rússia às 13h (de Brasília-DF) desta sexta-feira (23), em Moscou. O amistoso será disputado no Estádio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo, que será realizado no dia 15 de julho.

Vitimado por uma fratura no 5º metatarso do pé direito pelo PSG (Paris Saint-Germain), Neymar está fora do confronto com os russos. Douglas Costa, escolhido por Tite para atuar pelo lado esquerdo do ataque no amistoso, terá mais uma oportunidade de tentar garantir presença na convocação final.

O técnico pretende ainda trocar Renato Augusto por Willian, com o atacante na ponta direita e Philippe Coutinho centralizado. Na defesa, o experiente Thiago Silva será titular ao lado de Miranda, uma vez que o jovem Marquinhos ainda inspira cuidados por seu estado físico.

“Essa nossa preparação traz alguns componentes importantes. Estando no país-sede, a Seleção pode ter contato com o povo russo e saber que o esporte agrega. Há também o grau de dificuldade. Eles empataram com Bélgica e Espanha e perderam da Argentina com um gol no final”, lembrou Tite.

Os duelos contra Rússia e Alemanha são os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Nos dois amistosos derradeiros, com a lista já definida, o time comandado por Tite enfrenta Croácia e Áustria nos dias 3 e 10 de junho, respectivamente.

Como país-sede do Mundial, a Rússia não precisou lutar pela vaga nas Eliminatórias, como de praxe com o anfitrião. A seleção local decepcionou sua torcida na Copa das Confederações 2017 e não passou da primeira fase após derrotas contra Portugal e México.

Nos dois últimos amistosos do ano passado, porém, a seleção russa evoluiu e deu alguma esperança aos fãs. Em duelos contra favoritos ao título da Copa do Mundo 2018, a equipe nacional empatou com a Espanha e deu trabalho à Argentina, resultados lembrados por Tite.

O ex-goleiro Stanislav Cherchesov, treinador da Rússia, tem alguns desfalques importantes. Os defensores Georgi Dzhikiya e Viktor Vasin, ambos lesionados, estão fora de combate. Assim como o atacante Alexander Kokorin, que se recupera de cirurgia.

Capitão

Alisson será o capitão da seleção no amistoso desta sexta. Tite dá prosseguimento ao rodízio e o goleiro da Roma será o 15º capitão diferente em 18 jogos sob o comando do treinador. Só não receberam a faixa ainda, entre aqueles que começarão jogando, os atacantes Gabriel Jesus e Douglas Costa, que é reserva, mas atuará por causa da lesão de Neymar.

“É uma honra receber essa confiança da comissão técnica, do Tite, falar em capitão da Seleção Brasileira, essa frase demonstra a importância disso para um atleta. Trabalhamos muito forte para chegar a este momento, estou muito honrado.”

“Isso que o Tite faz é muito bacana e dá confiança ainda maior e no momento em que tiver de decidir por um capitão, todos estarão preparados. A braçadeira é só uma representação”,disse Alisson.

Tite já disse que tem a intenção de manter o revezamento na Copa do Mundo. Segundo o técnico, ele serve para espalhar o senso de responsabilidade e liderança por todo o grupo. Dentro dessa ideia, a comissão técnica distribuiu para os 25 convocados o livro ”Liderar com o coração”, escrito pelo técnico norte-americano de basquete, Mike Krzyzewski.

Foi a primeira vez que o coordenador de seleções Edu Gaspar, Tite e seus auxiliares distribuíram livros a toda a equipe. Ao espalhar uma leitura sobre liderança por todos os seus jogadores, Tite reforça a ideia do rodízio de capitães, usado, segundo ele, para que todos se sintam responsáveis pelo sucesso da equipe.

