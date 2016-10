Sem perda de tempo

Os administradores que renovaram ou conquistaram mandatos têm pela frente dois meses e meio que não podem ser desperdiçados. Devem iniciar

de imediato as negociações e acelerar planos para encaminhar as medidas mais urgentes. A partir da posse já será tarde.

FONTE QUASE SECA

A recessão derrubou a arrecadação e afetou repasses do Fundo de Participação dos Municípios. A crise tende a se agravar porque não há perspectiva de melhora nas receitas a curto prazo. A penúria financeira foi um dos motivos que levou 1 mil e 200 prefeitos a desistirem de tentar a reeleição.

MOTIVO CLARO

A abstenção de eleitores mais os votos brancos e nulos, no domingo, chegaram a um total sem precedentes. Consequência dos sucessivos episódios de corrupção, que reforçaram a anti-política.

Em 2004, a média nacional de abstenção foi de 14 por cento dos eleitores. Domingo passado chegou a 17,5 por cento.

PARA SEGUIR

Depois da eleição, PT está busca de um rumo. Uma possibilidade é adotar a linha de Luiz Inácio Lula da Silva exposta na convenção de 1980. Ao final do discurso, disse que “é hora de acabar com o ranço ideológico e o comodismo de quem fica em casa à noite lendo Marx e Lenin.”

DOIS PESOS

Quando o governo do Estado transfere imóveis a municípios, submete projeto à aprovação da Assembleia. Agora, para vender seus prédios desocupados, quer dispensar a formalidade. Precisa explicar melhor o motivo.

OLHANDO ADIANTE

A cada aferição sobre a qualidade do ensino no País, chega-se à página da descrença no futuro. As crianças que não cumprem satisfatoriamente os primeiros anos de escola terão dificuldades ainda maiores quando forem adolescentes. Poucos alcançarão a Universidade, situação que se refletirá na inclusão desses jovens no mercado de trabalho.

O QUE FALTA

A Constituição Federal completa hoje 28 anos. Foi elaborada por 558 constituintes durante 20 meses. Não só restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, como instituiu a criminalização do racismo, a proibição total da tortura, a eleição direta, o pluripartidarismo e pôs fim à censura. Falta, porém, regulamentar dezenas de artigos.

RÁPIDAS

* O PDT tem esperança de que, até o final do ano, consiga a filiação de Jairo Jorge, Roberto Requião e Eduardo Paes.

* O Jurômetro se aproxima de 300 bilhões de reais, valor pago desde 1º de janeiro deste ano para rolar a dívida do governo federal.

* O ex-ministro Jaques Wagner estava alçando voo para a sucessão presidencial. A Polícia Federal atingiu-o na asa.

* “A corrupção provoca ira, chateação e alienação”. (Professor David Fleischer, da Universidade de Brasília).

* O presidente Temer pede reforma política. Deve mudar o foco: há necessidade de reforma dos políticos.

* Do Rio de Janeiro: 1) PMDB e PSDB decidem não apoiar nenhum dos candidatos no 2º turno; 2) o PSol quer ajuda do PT mas dispensa Lula no palanque.

* Ruim para os partidos políticos é quando têm mais profetas do que seguidores.

