O secretário executivo do ministério Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nessa quinta-feira que, se não for aprovada uma reforma da Previdência, pode haver uma “explosão” da carga tributária, pois o governo será forçado a elevar impostos para pagar o rombo das contas públicas que é crescente. Guardia disse que as previsões do governo são de que os gastos com Previdência vão saltar de 8% do PIB para 16%.

Deixe seu comentário: