Sem reparos

Excetuando os de tendência à esquerda, os principais jornais estrangeiros consideraram o julgamento do ex-presidente Lula imparcial, restrito aos dispositivos legais e constitucionais do ordenamento jurídico brasileiro. De modo especial, ao Código Penal e à aplicação da Lei de Lavagem de Dinheiro.

No ponto zero

A sentença do Tribunal Regional Federal inclui na sucessão presidencial uma palavra-chave que está na página 1.086 do Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda: imprevisibilidade. Sua citação se tornará corriqueira até a definição dos candidatos.

Como anda

Institutos vão às ruas hoje para as primeiras pesquisas após a condenação de Lula. Saberemos se cresceu, caiu ou ficou no mesmo lugar.

Correrá por fora

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, começa a estender pontes para chegar à condição de candidato à Presidência da República. Abriu uma página no Facebook e, ontem à noite, tinha 32 mil e 400 seguidores. Aposta que a queda na taxa de juros e o controle da inflação vão cimentar seu caminho.

Perseguindo recorde

Levantamento da Universidade de Campinas demonstra que o crescimento da dívida pública no Brasil é maior do que o registrado em 28 países da Europa. Não faltam motivos. Por muitos anos, mesmo a parcela esclarecida da opinião pública se satisfez com a demonstração farsesca de austeridade. Foi apenas a cortina de fumaça para encobrir descalabros de governos que gastaram muito mais do que arrecadaram. A saída foi pedir dinheiro emprestado em meio ao desperdício e à anarquia administrativa.

Quem perdeu

Endividar-se foi bom para muitos governos, ruim para a Economia e para a população que suporta os juros. Ontem à noite, o valor pago para rolar a dívida da União estava em 29 bilhões e 600 milhões de reais. Contagem iniciada a 1º de janeiro deste ano.

Dará o rumo

Marqueteiros estarão especialmente interessados em acompanhar a aceitação de candidatos de partidos mais radicais, que se situam nas pontas do arco ideológico. Se seguirem numa escala crescente, a campanha pegará fogo.

Roteiro

Oposição não deve se resumir a picuinhas, ciúmes, pirotecnia e perspectiva limitada. Às vezes, muito ajuda o Estado ou o país quem não atrapalha com sectarismo, convicto de que é o dono da verdade absoluta. Para certo tipo de oposição, há sempre uma esperança: depois da tempestade vem a enchente.

Crime e castigo

Após o recesso, entrará em debate no Senado projeto determinando que motorista embriagado ou sob efeitos de drogas envolvido em acidente com morte, lesões corporais ou danos a terceiros terá o carro apreendido. O passo seguinte será o leilão. O dinheiro arrecadado indenizará as vítimas e pagará as despesas com o processo.

Treino

Prometendo ser discreto, a 27 de janeiro de 1998 o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, assumiu no lugar de Fernando Henrique Cardoso que viajou a Suíça. O vice Marco Maciel estava na América Central. Temer ficou cinco dias no cargo sem usar a mesa de FHC.

Em defesa

O PDT entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória que autoriza o processo de privatização da Eletrobras. Foi criada em 1962, quando o presidente da República era João Goulart.

Há 45 anos

A 27 de janeiro de 1973, terminou a guerra do Vietnã com a assinatura do acordo de paz em Paris. Jornalistas descreveram o ato como frio e lúgubre. Iniciada em 1955, o número de mortos ultrapassou 1 milhão e 900 mil.

Desuso

Não se ouve mais falar na expressão “vai acabar em pizza”.

