Sem restrição em área de ataque de tubarão

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), falou, nesta segunda-feira (11), sobre as ações que o Estado está adotando diante de ataques de tubarão na orla de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (PE). Ele afirmou que o Estado não vai impedir as pessoas de entrar na água e salientou que é preciso reforçar a prevenção. “É preciso fazer a conscientização da população”, disse.

