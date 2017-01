Sem-teto oferece edredom a um casal que sentia frio e ganha uma “vida nova” por gratidão

Parece conto de Natal, mas esta história aconteceu em Londres, no congelante mês de janeiro. Um casal havia acabado de perder o último trem da noite e, sob intenso frio, teria que esperar por mais quatro horas até que o próximo carro passasse. Por lá também estava um morador de rua que, comovido com a situação dos dois, ofereceu um edredon e um casaco.

Charlotte Ellis e Taylor Walden, ambos com 22 anos, sentiram o mais puro sentimento de gratidão aquela noite e, movidos por ele, ofereceram ao homem uma cama em sua casa. “Uma voz atrás de mim disse: ‘Você pode pegar meu casaco e meu edredon emprestados. É uma longa espera e faz muito frio esta noite’. Eu me virei e vi Joey pela primeira vez. Pulei na mesma hora para debaixo do edredon e agradeci o gesto enquanto Taylor me olhou com aquela cara”, escreveu Charlotte, num post no Facebook.

Charlotte Ellis e Taylor Walden, ambos com 22 anos, “adotaram” o morador de rua que os salvou do frio (foto: reprodução/Facebook). Charlotte Ellis e Taylor Walden (foto: reprodução/Facebook).

Após cinco dias hospedado com os novos amigos, Joey conseguiu um emprego. Joey ganhou roupas novas, um corte de cabelo e, sobretudo, muitos amigos. Até playstation ele tem jogado com amigos do casal. “Agora ele não está vivendo nas ruas. Tudo o que ele precisava era que alguém tivesse fé nele e fizesse diferença na vida dele. Ele é o mais incrível, interessado e maravilhoso humano que nós já conhecemos, e sou muito abençoada de ter sido parte desse processo de tirá-lo das ruas (…) Doe um pouco do seu tempo. Não custa nada”, aconselhou a jovem.

A jovem contou ainda como decidiu levar o morador de rua para sua casa. “Havia algo tão sincero nele que eu não poderia deixá-lo sozinho. Ninguém merece estar na rua nessas condições. Não digo que você deveria confiar em todos que você conhece na esquina, mas em quem exatamente você devia confiar?”, descreveu Charlotte, que ainda precisou lidar com o julgamento das outras pessoas diante da decisão de levar um desconhecido para casa. “Só porque alguém mora na rua não quer dizer que é pior do que eu ou você. Sem-tetos não são drogados ou alcóolatras, nem todos os moradores deveriam ser tachados como más pessoas. Eles são como eu e você”, completou.

O caso aconteceu no dia 4 de janeiro. Cinco dias depois, quando Joey conseguiu um emprego, virou um post no Facebook. A história já tem mais de mil compartilhamentos.

