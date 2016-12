SEM TIMIDEZ

O futuro prefeito Nelson Marchezan Júnior, ao anunciar ontem a nova estrutura administrativa, demonstrou ousadia. Em um mês e meio, formatou o que outros eleitos começam a tratar depois da posse.

Reduzir o número de órgãos é uma exigência para economizar e dar mais velocidade às operações.

As novas secretarias como da Segurança, do Desenvolvimento Econômico, da Sustentabilidade e das Parcerias revelam a face de modernização que é necessária.

Marchezan seguiu à risca o princípio cada vez mais consagrado: não ousar é se perder.

ESTE CONHECE

O PP indicará Guilherme Villela para a Secretaria de Sustentabilidade. Quando foi prefeito de Porto Alegre, na década de 1970, criou a Secretaria do Meio Ambiente, a primeira do País em âmbito municipal.

SEM EFEITO

O Supremo Tribunal Federal julgará até o dia 20 a Ação Direta de Inconstitucionalidade que pretende limitar a reeleição de presidentes de Assembleias Legislativas. No Rio Grande do Sul, o problema não existe porque há sempre muitos candidatos e a renovação é anual. Alguns gostariam que o mandato fosse de apenas de seis meses para que mais deputados pudessem sentir o sabor do poder.

SEGUIRÃO O EXEMPLO

Após o drible de Renan Calheiros, que não quis atender ao oficial de Justiça, será difícil o cumprimento de decisão liminar que determine o afastamento de outros detentores de mandato.

BOLA DE NEVE

Os otimistas aguardam para 12 de janeiro a boa notícia de mais uma queda na taxa de juros. A redução no começo deste mês foi a primeira após quatro anos e animou o comércio lojista. O governo federal também se beneficiará com a redução. Às 23h de ontem, o Jurômetro registrava 376 bilhões e 700 milhões de reais. Valor pago desde 1º de janeiro deste ano para rolar a dívida pública.

VAI SOAR O GONGO

Um dos debates mais esperados na Câmara Municipal, a partir do próximo ano, será entre Felipe Camozzato, do Partido Novo, e Fernanda Melchionna, do PSol.

HÁ 50 ANOS

A 10 de dezembro de 1966, em solenidade no salão nobre do Ministério da Guerra, o Chefe do Estado Maior do Exército, general Orlando Geisel, afirmou: “A espada é o instrumento único e decisivo de sobrevivência, soberania, dignidade e vontade de uma Nação.”

BARBÁRIE

A notícia do assassinato do turista italiano Roberto Bardella, que entrou por engano num morro do Rio de Janeiro, é destaque na imprensa mundial. Reedita o trágico cartão-postal da ex-Cidade Maravilhosa, que virou um lixo.

RÁPIDAS

* Tânia Moreira assumirá a Coordenação de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre.

* O vereador Ramiro Rosário será o líder do governo na Câmara Municipal.

* Marchezan adotará medidas práticas para que os azuizinhos tenham nova conduta.

* O País vive a fase da inflação de riscos.

* Efeito da assinatura da regulamentação do Uber, ocorrida ontem: as tarifas subiram.

* Na vida pública, há os que dão a vida por um ideal. Outros não passam de um bocejo.

Comentários