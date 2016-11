Sem vagas no sistema prisional, viaturas da Brigada Militar continuam mantendo presos sob custódia em Porto Alegre

Com presídios e celas de delegacias superlotados, os presos voltaram ficar sob custódia nas viaturas da BM (Brigada Militar) em frente ao Palácio da Polícia, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (23).

Por volta das 4h desta quinta-feira (24), sete carros da BM com presos estavam estacionados em frente no local, na avenida Ipiranga. Na terça-feira (22), o governo do Rio Grande do Sul anunciou que um ônibus-cela será utilizado para manter os presos quando não houver vagas no sistema prisional.

Comentários