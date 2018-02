Sema receberá funções da Fundação Zoobotânica

A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) absorverá grande parte das atribuições até então exercidas pela Fundação Zoobotânica. O órgão vai gerir o Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais e o Jardim Botânico de Porto Alegre. A gestão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, ficará sob a responsabilidade do Departamento de Biodiversidade.

