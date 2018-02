A semana começa com sol e calor em Porto Alegre. Confira a previsão do tempo para os próximos dias

A semana começa com sol e calor em Porto Alegre, de acordo com o Sistema Metroclima. Nesta segunda-feira (05), um sistema de alta pressão no oceano deixa o tempo firme na Capital gaúcha. A terça-feira (06) será ensolarada e com poucas nuvens. O céu claro favorece a maior incidência dos raios ultravioletas.

Na quarta-feira (07), o tempo se mantém estável e faz calor. Na quinta-feira (08), as nuvens aumentam durante a tarde e há chance de chuva típica de verão. A aproximação de uma frente fria deixa o tempo mais úmido na sexta-feira (09), com aumento de nuvens e intenso abafamento. As máximas ficam entre 35°C a 37°C e há risco de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Não se descarta chuva forte e trovoadas, segundo o Metroclima. Confira abaixo a previsão do tempo completa:

Segunda-feira: O sol aparece com períodos de maior nebulosidade. O vento oscila entre os quadrantes Nordeste e Leste com rajadas moderadas no fim da tarde. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas de 32°C a 34°C.

Terça-feira: O sol predomina ao longo do dia. O vento oscila entre os quadrantes Leste e Nordeste com rajadas fracas a moderadas, principalmente no fim do dia. Mínimas de 17°C a 19°C e máximas entre 33°C de 35°C.

Quarta-feira: Sol e poucas nuvens. A radiação ultravioleta se mantém em alta. A temperatura sobe rápido e faz calor. Vento calmo com rajadas fracas oscilando entre os quadrantes Nordeste a Leste. Mínimas de 16°C a 18°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Quinta-feira: O dia começa ensolarado e as nuvens aumentam a partir da tarde. O calor predomina e não se afasta a possibilidade de chuva isolada e passageira típica de verão. Vento calmo predominante do quadrante Nordeste. Mínimas de 18°C a 20°C e máximas de 34°C a 36°C.

Sexta-feira: Muitas nuvens durante o dia e risco de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Não se afasta a ocorrência de chuva forte e trovoadas. Vento predominante de Norte a Nordeste. Mínimas de 19°C a 21°C e máximas de 35°C a 37°C.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

