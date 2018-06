Conforme boletim do Instituto Climatempo, a semana começa com tempo aberto e sem previsão de chuvas ao longo dos próximos dias na Região Sul do Brasil. No entanto, o avanço de uma nova frente fria pela região entre quarta e quinta-feira deixará o tempo instável e com possibilidade para pancadas de chuvas na faixa sul do Rio Grande do Sul.

