A semana começa mais uma vez com tempo aberto e sem previsões de chuva. As chuvas ocorridas na semana passada, no entanto, aliviaram um pouco os níveis de água dos reservatórios. A informação é do Instituto Climatempo. Nas regiões da Campanha, Fronteira Sul e Litoral, os níveis de umidade do solo estão bem mais baixos do que nas demais regiões. Isso porque o volume de água foi menor.

Deixe seu comentário: