Semana começa com tempo instável em Porto Alegre

Esta semana inicia com tempo instável em Porto Alegre, de acordo com informações do Sistema Metroclima. Nesta segunda-feira (02), a nebulosidade e a chuva predominam na Capital, com temperatura máxima entre 25°C e 27°C. A terça-feira (03) começa com sol e nuvens, mas não se descarta chuva localizada e de curta duração.

Apesar de ocorrer chuva passageira, a expectativa é de que na quarta-feira (04) o sol apareça com nuvens na maior parte do dia. Na quinta-feira (05), apesar de algumas nuvens, o sol predomina durante o dia. A sexta-feira (06) também terá sol, mas não se descarta chuva localizada de curta duração da tarde para a noite. Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Terça-feira: o sol aparece com nuvens, mas ao longo do dia as nuvens aumentam e provocam chuva localizada e de curta duração. O vento predomina do quadrante Sul com fraca intensidade. A temperatura terá maior variação. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas 27°C e 29°C.

Quarta-feira: o sol aparece com nuvens na maior parte do dia. Durante a tarde, as nuvens aumentam e ocorre chuva passageira. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura sobe mais à tarde. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Quinta-feira: apesar de algumas nuvens, o sol predomina ao longo do dia. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Leste. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Sexta-feira: o sol predomina durante parte do dia. Da tarde para a noite, as nuvens aumentam e não se descarta chuva localizada de curta duração. Mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.